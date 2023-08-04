ВОЙНА В Украине Вода будет! В Днепропетровской области проложен новыймагистральный водопровод

2023-08-04 11:34

В Грушевской общине на Днепропетровщине проложили новый трубопровод, благодаря которому два десятка населенных пунктов, пострадавших в результате подрыва дамбы Каховской ГЭС, снова будут с водой. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram.

"В Грушевской общине Криворожского района закончили проект. С водой снова будут два десятка населенных пунктов. Почти 40 тысяч человек", - написал он.

Для восстановления водоснабжения проложили почти 3 км нового трубопровода, подключили электричество, установили два насосных агрегата. Идущую от них трубу удлинили на 15 м, чтобы глубже забирать воду. Для этого был задействован болотоход.

Отмечается, что работы были сверхсложными. Вода в Каховском море стремительно отступала, потому трижды пришлось кардинально менять технические решения.

Ранее стало известно, что власти планируют проложить магистральные водопроводы в Днепропетровской области к осени. Таким образом, можно будет обеспечить водой такие города, как Кривой Рог, Марганец и Никополь.