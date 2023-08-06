ВОЙНА В Украине Перед началом обучения на F-16 украинские пилоты проходят языковые курсы - Игнат

2023-08-06 15:30

Процесс получения Украиной современных западных истребителей F-16 является непростым, первый шаг - прохождение пилотами и инженерно-техническим составом языковых курсов. Об этом сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

Цитата

"С каждым днем мы усиливаемся. Мы ожидаем помощи Запада - это и системы противовоздушной обороны, а также уже на ускоренные шаги по предоставлению Украине самолетов F-16, обучение наших пилотов", - заявил Игнат.

На вопрос о процессе подготовки пилотов к учениям на истребителях, спикер ответил: "Английский язык - это первый шаг, надо иметь соответствующий уровень. Сейчас речь идет о восьми пилотах, кто-то знает лучше, кто-то - хуже. Языковые курсы это действительно нужная вещь".

Детали

Он подчеркнул, что языковые курсы также должен пройти инженерно-технический состав, то есть авиационные инженеры, которые будут эксплуатировать эту технику в Украине.

"Также есть логисты и другие авиационные специалисты. Все они должны владеть языком и все должны пройти подготовку в западных странах, которые согласились это проводить", - пояснил Игнат.

Спикер рассказал, что пилоты и авиационные инженеры прошли различные языковые курсы в Украине. Однако пилоты, которые будут проходить более широкую программу на истребителях в Великобритании и других странах-партнерах из "авиационной коалиции", будут проходить языковую подготовку дополнительно на местах.

Кроме этого, Игнат заметил, что процесс получения Украиной западных истребителей "непростой процесс".

"Делать какие-то поспешные заявления (относительно даты получения F-16, - ред.) - неблагодарное дело. Украина не единолично принимает решение, и не одни Соединенные Штаты. Есть авиационная коалиция - государства, которые будут помогать Украине переходить на этот тип авиационной техники, поэтому именно в консультациях с нашими партнерами будут проходить все процессы. Хотелось бы еще, чтобы Соединенные Штаты присоединились к подготовке пилотов. Тогда процесс пойдет быстрее и самолеты, возможно, будут быстрее", - подытожил он.

Напомним

Издание Politico сообщило, что первая группа из восьми украинских пилотов, которые будут обучаться на истребителях F-16, уже определена.