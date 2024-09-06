ВОЙНА В Украине Враг пытается расширять мобилизационный ресурс за счет детей с временно оккупированных территорий

2024-09-06 16:31

Рашисты пытаются расширить свой мобилизационный ресурс, привлекая детей на временно оккупированных украинских территориях к военному обучению. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС).

Указывается, что в учреждениях среднего образования добавлены так называемые "образовательные программы", направленные на дальнейшее расширение мобилизационного ресурса для россии. Кроме того, начиная с нового учебного года, в средних учебных заведениях враг ввел новую дисциплину - "Основы безопасности и защиты отечества".

В рамках новой дисциплины оккупанты будут обучать школьников основным алгоритмам огневой, тактической, медицинской и других дисциплин боевой подготовки. Дополнительно будут организованы и практические занятия.

"Таким образом, враг пытается расширять свой мобилизационный ресурс", - резюмирует ЦНС.