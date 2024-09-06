ВОЙНА В Украине Враг пытается расширять мобилизационный ресурс за счет детей с временно оккупированных территорий

2024-09-06 16:31

Рашисты пытаются расширить свой мобилизационный ресурс, привлекая детей на временно оккупированных украинских территориях к военному обучению. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС).

Указывается, что в учреждениях среднего образования добавлены так называемые "образовательные программы", направленные на дальнейшее расширение мобилизационного ресурса для россии. Кроме того, начиная с нового учебного года, в средних учебных заведениях враг ввел новую дисциплину - "Основы безопасности и защиты отечества".

В рамках новой дисциплины оккупанты будут обучать школьников основным алгоритмам огневой, тактической, медицинской и других дисциплин боевой подготовки. Дополнительно будут организованы и практические занятия.

"Таким образом, враг пытается расширять свой мобилизационный ресурс", - резюмирует ЦНС.

subscriber subscriber

Еще по теме

Петиция о снижении мобилизационного возраста в Украине набрала необходимые 25 тыс голосов

2024-09-03 08:25

На временно оккупированных территориях враг пытается через детей узнавать информацию о проукраинском движении

2024-09-02 10:27

Резервы ВСУ увеличились в 2,5 раза благодаря мобилизации: в Минобороны ответили, будут ли ее усиливать

2024-09-01 12:30

Отсрочка от мобилизации: правила для многодетных родителей и информация для должников по алиментам

2024-08-19 20:48

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Враг пытается расширять мобилизационный ресурс за счет детей с временно оккупированных территорий

2024-09-06 16:31

ЧИ БУДЕ ПОВІСТКА ВВАЖАТИСЯ ВРУЧЕНОЮ, ЯКЩО ЗМІНЕНО МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ БЕЗ ВІДОМА ТЦК

2024-09-06 15:37

В Харькове СБУ выявила вражеского шпиона, выявлявшего локации украинских военных

2024-09-06 13:30

Германия усилит украинскую ПВО новейшими системами IRIS-T - решение принято

2024-09-06 10:27
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Враг пытается расширять мобилизационный ресурс за счет детей с временно оккупированных территорий 2024-09-06 16:31
ЧИ БУДЕ ПОВІСТКА ВВАЖАТИСЯ ВРУЧЕНОЮ, ЯКЩО ЗМІНЕНО МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ БЕЗ ВІДОМА ТЦК 2024-09-06 15:37
В Харькове СБУ выявила вражеского шпиона, выявлявшего локации украинских военных 2024-09-06 13:30
Германия усилит украинскую ПВО новейшими системами IRIS-T - решение принято 2024-09-06 10:27