ВОЙНА В Украине Спецслужбы рф могут следить за обучением украинских военных в Британии, - The Times

2024-08-06 21:37



Сотрудники российских спецслужб могут использовать беспилотники для шпионажа за обучением украинских военных в Британии. О такой возможности уже предупредили британских инструкторов.

Об этом сообщает The Times.

По данным издания, спецслужбы РФ интересуются операцией "Интерфлекс", в рамках которой Британия тренирует 34 000 украинских защитников. Агенты РФ, вероятно, пытались получить информацию при помощи беспилотников, которые летали над военными базами, а также обращений к британским инструкторам.

После таких случаев, как пишут журналисты, Минобороны Британии приняло серьезные меры, чтобы защитить объекты и персонал.

Также The Times пишет, что в октябре прошлого года было обнародовано "Руководство по угрозам полевой армии", где упоминались попытки россиян узнать детали британской поддержки Украины. В частности, там было указано, что российские спецслужбы прибегают к различным методам шпионажа за обучением украинских воинов.

В документе подчеркивалось, что инструкторы должны быть готовы к угрозам российской слежки. Но, по словам источника издания в Минобороны, пока доказательств использования дронов для шпионажа за учениями мало.

Что предшествовало

Напомним, в июле издание Politico писало, что в Германии за обучением украинских воинов следят "неизвестные дроны".

Немецкий подполковник отмечал в комментарии изданию, что по крайней мере часть таких дронов используются с "недружественными целями". По его мнению, беспилотники связаны с Россией.

К слову, недавно Нидерланды не исключили отправку инструкторов для обучения украинских военных на территории Украины.