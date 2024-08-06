ВОЙНА В Украине Спецслужбы рф могут следить за обучением украинских военных в Британии, - The Times

2024-08-06 21:37


Сотрудники российских спецслужб могут использовать беспилотники для шпионажа за обучением украинских военных в Британии. О такой возможности уже предупредили британских инструкторов.

 Об этом сообщает The Times.

По данным издания, спецслужбы РФ интересуются операцией "Интерфлекс", в рамках которой Британия тренирует 34 000 украинских защитников. Агенты РФ, вероятно, пытались получить информацию при помощи беспилотников, которые летали над военными базами, а также обращений к британским инструкторам.

После таких случаев, как пишут журналисты, Минобороны Британии приняло серьезные меры, чтобы защитить объекты и персонал.

Также The Times пишет, что в октябре прошлого года было обнародовано "Руководство по угрозам полевой армии", где упоминались попытки россиян узнать детали британской поддержки Украины. В частности, там было указано, что российские спецслужбы прибегают к различным методам шпионажа за обучением украинских воинов.

В документе подчеркивалось, что инструкторы должны быть готовы к угрозам российской слежки. Но, по словам источника издания в Минобороны, пока доказательств использования дронов для шпионажа за учениями мало.
Что предшествовало

Напомним, в июле издание Politico писало, что в Германии за обучением украинских воинов следят "неизвестные дроны".

Немецкий подполковник отмечал в комментарии изданию, что по крайней мере часть таких дронов используются с "недружественными целями". По его мнению, беспилотники связаны с Россией.

К слову, недавно Нидерланды не исключили отправку инструкторов для обучения украинских военных на территории Украины.

subscriber subscriber

Еще по теме

Может ли Украина атаковать территорию рф с F-16: в Госдепе уточнили позицию американцев

2024-08-06 22:15

Очередной "прорыв" границы рф? Что происходит в Курской и Белгородской областях

2024-08-06 16:05

Оккупанты наступают на Покровск: какой город может остановить движение армии рф

2024-08-05 22:15

фото Спутники NASA зафиксировали масштабные пожары на аэродроме Морозовск в рф

2024-08-04 11:30

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Спецслужбы рф могут следить за обучением украинских военных в Британии, - The Times

2024-08-06 21:37

Военное положение: могут мобилизовать ограниченно пригодного без прохождения новой ВВК

2024-08-06 20:48

ВСУ нуждаются в большем количестве F-16 для боевых миссий - ISW

2024-08-06 19:15

Украинцам ответили, есть ли случаи мобилизации 18-летних

2024-08-06 18:26
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Спецслужбы рф могут следить за обучением украинских военных в Британии, - The Times 2024-08-06 21:37
Военное положение: могут мобилизовать ограниченно пригодного без прохождения новой ВВК 2024-08-06 20:48
ВСУ нуждаются в большем количестве F-16 для боевых миссий - ISW 2024-08-06 19:15
Украинцам ответили, есть ли случаи мобилизации 18-летних 2024-08-06 18:26