ВОЙНА В Украине фото На Родину-мать в Киеве установили тризуб

2023-08-06 14:30

 

На монумент Родина-мать в Киеве установили тризуб вместо демонтированного советского герба. Об этом свидетельствуют фото Украинской правды и Суспільного.

Отметим, что украинский герб доставили к монументу накануне вечером, однако из-за невозможности закрепить его в темный период суток, монтаж перенесли на утро.

Окончательные работы планируют завершить ко Дню флага Украины – 23 августа.

Напомним, советский герб на Родине-матери был демонтирован 1 августа.

Ранее 85% опрошенных в приложении Дія проголосовали за его замену на тризуб. Всего в опросе приняли участие около 800 тысяч украинцев.

subscriber subscriber

Еще по теме

фото + видео Как проходит демонтаж советского герба на монументе Родина-мать в Киеве

2023-08-02 09:35

видео В Минкульте показали, как делают тризуб для "Родины-матери" в Киеве

2023-07-20 21:37

На смену аномальной жаре в ближайшие дни придут дожди с грозами

2023-07-18 10:26

Уоллес оправдался за заявление о "недостаточной благодарности" со стороны украинцев: продолжит поддерживать Киев

2023-07-15 17:30

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Перед началом обучения на F-16 украинские пилоты проходят языковые курсы - Игнат

2023-08-06 15:30

фото На Родину-мать в Киеве установили тризуб

2023-08-06 14:30

Буданов о ходе украинского контрнаступления: главное, что оно не прекращается

2023-08-06 08:30

Что будет с отключениями света в августе: украинцам рассказали, к чему готовиться

2023-08-05 15:30
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Перед началом обучения на F-16 украинские пилоты проходят языковые курсы - Игнат 2023-08-06 15:30
фото На Родину-мать в Киеве установили тризуб 2023-08-06 14:30
Буданов о ходе украинского контрнаступления: главное, что оно не прекращается 2023-08-06 08:30
Что будет с отключениями света в августе: украинцам рассказали, к чему готовиться 2023-08-05 15:30