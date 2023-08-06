ВОЙНА В Украине фото На Родину-мать в Киеве установили тризуб

2023-08-06 14:30

На монумент Родина-мать в Киеве установили тризуб вместо демонтированного советского герба. Об этом свидетельствуют фото Украинской правды и Суспільного.

Отметим, что украинский герб доставили к монументу накануне вечером, однако из-за невозможности закрепить его в темный период суток, монтаж перенесли на утро.

Окончательные работы планируют завершить ко Дню флага Украины – 23 августа.

Напомним, советский герб на Родине-матери был демонтирован 1 августа.

Ранее 85% опрошенных в приложении Дія проголосовали за его замену на тризуб. Всего в опросе приняли участие около 800 тысяч украинцев.