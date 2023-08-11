Политика К Декларации стран G7 о гарантиях безопасности для Украины присоединилась Латвия

2023-08-11 11:34

Латвия присоединилась к Декларации стран G7 о гарантиях безопасности для Украины. Об этом сообщил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш в Twitter.

"Латвия присоединилась к Декларации G7 о поддержке Украины. Вместе с нашими партнерами мы будем поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией столько, сколько потребуется", - написал он.

Кариньш добавил, что Латвия ожидает специального международного трибунала для России за агрессию против Украины.

Ранее на саммите НАТО в Вильнюсе страны G7 приняли декларацию, которая предусматривает долгосрочную поддержку Украины в сфере безопасности и экономики. К этой декларации G7 может присодиниться любая страна, которая на двустороннем уровне официально согласится предоставить те или иные гарантии Украине.

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