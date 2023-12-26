ВОЙНА В Украине Латвия отправила Украине почти три сотни автомобилей, конфискованных у нетрезвых водителей

2023-12-26 11:33

Латвия в целом отправила в Украину 271 автомобиль, конфискованный у нетрезвых водителей. По данным на середину декабря, общая стоимость конфискованных автомобилей - 903 453 евро. Об этом сообщает Delfi.

Отмечается, что к рассмотрению в правительстве готовятся документы о передаче Украине еще 34 автомобилей, стоимость которых оценивается в 161 880 евро.

Автомобили в Украину доставляет Twitter-конвой под руководством Рейниса Позняка. За время существования проекта из Латвии было отправлено более 1100 разных автомобилей общей стоимостью около 2 миллионов евро.

Напомним, в начале 2023 года Сейм Латвии поддержал поправки в закон о поддержке гражданского населения Украины, создавший основания передавать конфискованные у нетрезвых водителей транспортные средства в собственность Украины.