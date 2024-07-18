ВОЙНА В Украине Латвия и Германия будут совместно обеспечивать армию Украины беспилотниками разных типов

2024-07-18 15:37

На саммите НАТО в Вашингтоне Латвия и Германия договорились об углублении сотрудничества в рамках коалиции беспилотников по обеспечению заказов беспилотников в поддержку Украины.

"В рамках Коалиции беспилотников страны реализуют инициативу по обеспечению Украины разведывательными беспилотниками, бронированными беспилотниками, беспилотниками, оснащенными искусственным интеллектом, а также средствами защиты от беспилотников", - отметил министр обороны Латвии Андрис Спрудс.

Он объяснил, что этого можно добиться, предложив другим участникам коалиции заключить договоры с производителями беспилотников в Латвии и Германии.

Наряду с Латвией в Коалицию беспилотников входят также Австралия, Германия, Дания, Италия, Канада, Новая Зеландия, Литва, Нидерланды, Польша, Великобритания, Украина, Франция, Чехия, Швеция и Эстония.

Напомним, Коалиция дронов и РЭБ была создана Украиной и Латвией в декабре 2023 года.