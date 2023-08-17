ВОЙНА В Украине В Запорожской области ВСУ сбили уже восьмой вражеский вертолет Ка-52

2023-08-17 14:29

Сегодня в Запорожской области был сбит вражеский вертолет Ка-52. Об этом сообщили бойцы 47-й отдельной механизированной бригады в Facebook.

"Утро воинов 47 отдельной механизированной бригады началось с уничтожения российского вертолета Ка-52 в районе Работино на Запорожье", - отметили военные.

Они добавили, что "Аллигатор" заметила огневая группа зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона. Вертолет был сбит одним пуском с ПЗРК.

Как отметили в бригаде, это уже восьмой "навсегда приземленный" Ка-52 на ее счету, стоимость которого составляет 16 миллионов долларов.

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В Запорожской области ВСУ сбили уже восьмой вражеский вертолет Ка-52 2023-08-17 14:29