ВОЙНА В Украине В Курской области сбили роССийский вертолет Ка-52 - соцсети

2024-08-10 17:30

Борт был поражен украинскими военными из американского ПЗРК Стингер, экипаж вертолета был ликвидирован.

В Курской области (Россия) был сбит вертолет Ка-52 Аллигатор. Об этом сообщают телеграммы-каналы.

Отмечается, что борт был поражен украинскими военными из американского ПЗРК Стингер, экипаж был ликвидирован.

По данным соцсетей, сбитие вертолета подтвердили капитан ВС РФ Илья Туманов, ведущий телеграмм-канал Fighterbomber, а также пропагандист Кирилл Федоров.

Напомним, бойцы Центра спецопераций "А" СБУ подвели российский вертолет Ми-28 с помощью FPV-дрона над Курской областью РФ.

Позже стало известно, что Служба безопасности Украины попала дроном в еще один российский вертолет на территории Курской области.