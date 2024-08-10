ВОЙНА В Украине В Курской области сбили роССийский вертолет Ка-52 - соцсети

2024-08-10 17:30

 

Борт был поражен украинскими военными из американского ПЗРК Стингер, экипаж вертолета был ликвидирован.

В Курской области (Россия) был сбит вертолет Ка-52 Аллигатор. Об этом сообщают телеграммы-каналы.

Отмечается, что борт был поражен украинскими военными из американского ПЗРК Стингер, экипаж был ликвидирован.

По данным соцсетей, сбитие вертолета подтвердили капитан ВС РФ Илья Туманов, ведущий телеграмм-канал Fighterbomber, а также пропагандист Кирилл Федоров.

Напомним, бойцы Центра спецопераций "А" СБУ подвели российский вертолет Ми-28 с помощью FPV-дрона над Курской областью РФ.

Позже стало известно, что Служба безопасности Украины попала дроном в еще один российский вертолет на территории Курской области.

subscriber subscriber

Еще по теме

Пять бригад контролируют 400 квадратных миль: Forbes объяснил успехи ВСУ в Курской области

2024-08-10 13:30

ВСУ "ослепили" роССийскую армию и застали противника врасплох в Курской области, - Forbes

2024-08-10 09:30

В ЕС прокомментировали события в Курской области: Украина имеет право защищаться

2024-08-08 22:15

"Из этого региона рф атакует украинцев": в Белом доме прокомментировали события в Курской области

2024-08-08 20:48

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

В Курской области сбили роССийский вертолет Ка-52 - соцсети

2024-08-10 17:30

ГУР уничтожило роССийский скоростной катер Тунец в Крыму

2024-08-10 15:30

Мобилизация по-новому: почему в армию забирают забронированных и зачем им посещать ТЦК лично

2024-08-10 14:30

Пять бригад контролируют 400 квадратных миль: Forbes объяснил успехи ВСУ в Курской области

2024-08-10 13:30
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

В Курской области сбили роССийский вертолет Ка-52 - соцсети 2024-08-10 17:30
ГУР уничтожило роССийский скоростной катер Тунец в Крыму 2024-08-10 15:30
Мобилизация по-новому: почему в армию забирают забронированных и зачем им посещать ТЦК лично 2024-08-10 14:30
Пять бригад контролируют 400 квадратных миль: Forbes объяснил успехи ВСУ в Курской области 2024-08-10 13:30