В Курской области сбили роССийский вертолет Ка-52 - соцсети

Борт был поражен украинскими военными из американского ПЗРК Стингер, экипаж вертолета был ликвидирован.
В Курской области (Россия) был сбит вертолет Ка-52 Аллигатор. Об этом сообщают телеграммы-каналы.
Отмечается, что борт был поражен украинскими военными из американского ПЗРК Стингер, экипаж был ликвидирован.
По данным соцсетей, сбитие вертолета подтвердили капитан ВС РФ Илья Туманов, ведущий телеграмм-канал Fighterbomber, а также пропагандист Кирилл Федоров.
Напомним, бойцы Центра спецопераций "А" СБУ подвели российский вертолет Ми-28 с помощью FPV-дрона над Курской областью РФ.
Позже стало известно, что Служба безопасности Украины попала дроном в еще один российский вертолет на территории Курской области.