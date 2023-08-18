ВОЙНА В Украине Владимир Зеленский провел совещание по поставкам оружия на фронт и подготовке к отопительному сезону

2023-08-18 08:26

Президент Владимир Зеленский провел селекторное совещание, на котором обсуждались поставки оружия на фронт и подготовка к зиме. Об этом глава государства сообщил в Telegram.

"Держим на постоянном контроле вопросы поставки техники и боеприпасов, темпы собственного производства. МИД и Минобороны получили поручение поработать с партнерами, чтобы в последующих оборонных пакетах было именно то, что нужно", - заявил президент.

На совещании руководство разведки доложило о тактических и стратегических планах рашистов, состоянии их военно-промышленного комплекса. Также участники совещания обсудили подготовку энергосистемы Украины и ПВО к зиме.

Также среди тем была ликвидация последствий российских обстрелов, эвакуация из Купянского района Харьковской области, помощь пострадавшим, строительство нового жилья в Херсонской и Киевской областях и зерновой коридор.

"Функционирование зернового коридора. Первый пошел. Готовим следующие шаги", - заверил Зеленский.