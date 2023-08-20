ВОЙНА В Украине "Использует противник": Маляр объяснила, почему данные о количестве погибших тайные

2023-08-20 15:30

 

Во время военного положения информация о количестве наших погибших составляет государственную тайну. Ведь враг использует ее для просчета наших вероятных дальнейших действий, заявила в субботу заместитель министра обороны Анна Маляр.

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"Время от времени в иностранных СМИ появляется информация о якобы количестве наших погибших. Поэтому еще раз объясню ситуацию. Во время военного положения эта информация составляет государственную тайну. Не потому что кто-то что-то хочет скрыть, а потому что это требование военных", - отметила Маляр в Telegram.

Она объяснила, почему эти данные секретные. "Потому что во время активной фазы войны количество погибших и раненых противник использует для просчета наших вероятных дальнейших действий. Дело в том, что в военном деле определенные действия зависят от процента погибших и раненых относительно общего количества военнослужащих. Соответственно, если эти цифры известны, враг может заранее просчитать наши действия", - отметила заместитель министра обороны.

По ее словам, речь идет не только об общем количестве потерь убитыми и ранеными, но и о количестве потерь конкретных подразделений и направлений. Особенно во время боев. "Если у врага будет такая информация, они начнут понимать некоторые наши следующие шаги", - указала Маляр.

"Информация об общем количестве погибших и раненых во время военного положения является гостайной. Доступ к этой информации имеет очень ограниченный круг лиц, которые предупреждены должным образом об уголовной ответственности за разглашение", - резюмировала она.

Дополнение

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