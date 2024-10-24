ВОЙНА В Украине В Украине за время войны увеличилось количество разводов: судья назвала причину

2024-10-24 16:05

 

По словам судьи, это связано с тем, что большинство женщин выехали за границу.

Дел о расторжении брака и об алиментах в Украине стало больше. До полномасштабной войны в суд преимущественно подавали женщины, а сейчас наоборот, больше мужчины. Об этом рассказала судья-спикер Деснянского районного суда города Киева Валерия Бобко в интервью "Украинскому радио".

По ее словам, это связано с тем, что большинство женщин выехали за пределы страны.

"И мы понимаем, почему так произошло. Но, очевидно, любовь этого не выдержала. Иногда женщины находят там свое счастье. И мужчинам ничего не остается, как только подавать на развод. Но если ребенок остался за границей, отец не видит своего ребенка. И начинаются дела по решению вопроса, как он будет с ребенком общаться. Потому что отец не может поехать сегодня за границу. А ребенок не хочет приезжать, или мама его не пускает, потому что ему страшно, и это также нам понятно", - объяснила Бобко.

Бракосочетание и развод в Украине

В Украине в первые шесть месяцев 2024 года на пять браков пришелся один развод. В то же время количество дел о расторжении брака выросло в полтора раза, если сравнивать с аналогичным периодом 2023 года. Всего за январь-июнь украинцы создали 72,7 тысячи новых семей. Это на 15% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Также стало известно, что в государственном приложении "Дія" можно пройти полный цикл бракосочетания - от подачи заявления, брака онлайн и до получения свидетельства. В Минцифры отметили, что благодаря браку онлайн военные и пары, которые находятся далеко друг от друга, смогут жениться даже если находятся на расстоянии.

 

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