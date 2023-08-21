Мир роССийские аэропорты "Внуково" и "Домодедово" останавливали работу: там не смогли сесть 50 самолетов

2023-08-21 17:37

 

В России московские аэропорты "Внуково" и "Домодедово" утром 21 августа временно не принимали и не отправляли рейсы, в столице РФ не смогли приземлится пол сотни самолетов.

Источник: российские пропагандистские издания РИА Ноовсти и "ТАСС" со ссылкой на пресс-службу аэропорта,

Детали: Отмечается, что в целях безопасности часть рейсов была перенаправлена в другие аэропорты.

РИА Новости пишут, что аэропорт "Домодедово" с 6:26 ввел временные ограничения на прием и вылет самолетов.

Сообщается, что это сделано для обеспечения дополнительных мер безопасности.

В Росавиации отметили, что почти 50 самолетов не смогли приземлиться в Москве и были перенаправлены в другие аэропорты пока не работали "Внуково" и "Домодедово".

Перед тем Министерство обороны России заявило, что утром 21 августа в Подмосковье якобы уничтожили два украинских беспилотника.

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