ВОЙНА В Украине Часть расходов государств-членов, передающих Украине истребители F-16, профинансирует Евросоюз, - Боррель

2023-08-22 16:05

В ходе недели высокого уровня в рамках очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в конце сентября может состояться встреча по миру в Украине, сообщил в понедельник высокий представитель ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции во Дворце Магдалены в Сантандере, Испания.

Об этом сообщает Рубрика со ссылкой на Europa Press.

По словам Борреля, работа над подготовкой такой встречи сейчас ведется. Международное сообщество должно оказывать давление на Россию с целью прекращения войны, отметил он.

"Только Россия может остановить войну, Россия ее начала, и Россия должна ее закончить", – добавил высокий представитель ЕС.

Он отметил, что Евросоюз "продолжит поддерживать Украину" и профинансирует часть расходов для передачи Киеву самолетов F-16 в соответствии с решением Дании, Нидерландов и США, если страны-промоутеры обратятся с соответствующей просьбой.

Боррель выразил уверенность, что эти самолеты важны для страны, хотя и признал, что, "к сожалению", они "не смогут быть использованы очень скоро", поскольку сначала нужно научить пилотов, что является "длительной задачей" ".

"Но чем быстрее мы начнем, тем лучше", – заметил он.

Боррель подчеркнул, что Украина "не имеет воздушной поддержки и ракет дальнего радиуса действия", которые, по его мнению, "были бы очень нужны", чтобы предотвратить продолжение бомбардировок россией украинских городов, поскольку у Киева нет возможности ответить такими же средствами.

Высокий представитель также обвинил Россию в ежедневных атаках беспилотников на украинскую территорию по гражданским объектам.

Что известно о передаче Украине истребителей F-16

Украинские официальные лица и военные уже достаточно долго просят у западных союзников начать поставки современных истребителей.

Ранее премьер-министры Нидерландов и Великобритании договорились работать над формированием международной коалиции истребителей для Украины. К ним присоединилась и Дания.

Кроме того, Соединенные Штаты одобрили передачу Украине учебных материалов для истребителей F-16 по запросу Дании, что должно приблизить начало подготовки украинских летчиков на этих самолетах .

Нидерланды и Дания дали зеленый свет на поставку истребителей F-16 в Украину после того, как украинские пилоты завершат обучение.

Во время визита Владимира Зеленского в страны Северной Европы был достигнут ряд важных решений.

Как писала Рубрика, 19 августа, во время официального визита в Швецию, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские военные летчики также начали участие в ознакомительном обучении на шведских истребителях JAS 39 Gripen, о чем была договоренность между двумя странами раньше этого года.

В Нидерландах и Дании была достигнута договоренность о передаче Украине самолетов F-16 после обучения украинских пилотов и после выполнения условий такой передачи. В частности, Украина получит от Нидерландов 42 американских истребителя F-16, а от Дании – 19 самолетов.. Обучение украинских пилотов начнется как можно скорее.

Греция тоже присоединится к тренировкам украинских пилотов на боевых самолетах F-16.