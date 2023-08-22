ВОЙНА В Украине Защитники с боем вошли в Роботино, эвакуируют мирных жителей – Минобороны

2023-08-22 18:26

Украинские защитники из 47 бригады с боем вошли в село Роботино Запорожской области и организовали эвакуацию мирных жителей, россияне обстреливают село из артиллерии.

Источник: заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram

Дословно: "Воины 47 бригады, которая с боем вошла в село Роботино, организовали эвакуацию мирных жителей на БМП Брэдли.

Наши бойцы выполняют плановую боевую работу и уничтожают врага. В ответ россияне непрерывно обстреливают Роботино из артиллерии. Продолжаются бои".

Напомним:

- 21 августа в Минобороны сообщали, что военные имеют успех в направлении юго-восточнее Роботино Запорожской области, там продолжается плановая боевая работа.

- 22 августа представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев сообщил, что военные имели успех в направлении Роботино Запорожской области на южном фронте.