ВІЙНА В Україні У Львівській області військові тилового батальону отримали 35 млн "бойових" виплат

2025-06-21 13:34

У Львівській області військовослужбовці тилового батальону ЗСУ незаконно отримали 35 млн грн бойових виплат. Про це повідомила СБУ.

Вказано, що до схеми був причетний начальник штабу батальйону однієї з військових частин Тероборони ЗСУ на Львівщині.

Упродовж серпня-грудня 2023 року він безпідставно нарахував 35 млн грн «бойових» доплат підлеглим, які не виконували завдання на передовій. Для цього посадовець вносив неправдиві дані до рапортів, де зазначав, що особовий склад підрозділу нібито воює на лінії боєзіткнення, – йдеться у повідомленні.

На основі цих документів фінансова служба військової частини нараховувала військовослужбовцям щомісячні додаткові виплати у розмірі 100 тис. грн. При цьому підрозділ виконував завдання в тилових районах і не перебував на лінії фронту.

Начштабу батальйону повідомлено про підозру за статтями про службову недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки і недбале ставлення до військової служби в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 425 ККримінального кодексу України). Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Раніше стало відомо, що дезертир інсценував "зникнення безвісти" заради компенсації. В результаті з жовтня 2023 по листопад 2024 року родина незаконно отримала майже 1 млн гривень державної допомоги.