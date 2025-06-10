ВІЙНА В Україні На Сумщині майора ЗСУ викрили на фіктивних бойових відрядженнях - привласнив понад 2,4 млн

2025-06-10 11:30

На Сумщині майора ЗСУ викрили на фіктивних бойових відрядженнях підлеглих. За три місяці він привласнив понад 2,4 млн грн, погрожуючи підлеглим відправленням на фронт. Про це інформує пресслужба ДБР.

Наприкінці минулого року майор зібрав шістьох своїх підлеглих і запропонував "легкий спосіб" підзаробити. Він пообіцяв оформити документи про нібито відрядження до зони бойових дій у Харківській області, хоча насправді всі залишалися працювати у штабі в Сумах.

Попри це, військовослужбовці отримували реальні бойові виплати по 170 тисяч гривень щомісяця.

Однак, зауважується, більшу частину грошей підлеглі повинні були віддавати готівкою своєму начальнику. Ті, хто сумнівався, отримували погрози відправлення на справжню війну.

У ДБР розповіли, що майор залишав собі більшу частину грошей, тоді як підлеглим повертав лише близько 30 тисяч гривень. За три місяці такої "схеми" сума незаконних виплат перевищила 2,4 мільйона гривень.

Зрештою, начальнику адміністративної групи штабу повідомили про підозру за фактом перевищення влади військовою службовою особою в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки за ч. 5 ст. 426-1 КК України.

Йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Суд обрав для нього запобіжний захід у вигляді застави розміром 900 тисяч гривень.