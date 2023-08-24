ВОЙНА В Украине Зеленский о смерти Пригожина: Украина не причастна

2023-08-24 16:05


Глава государства отметил, что смерть главаря "вагнеровцев" "в каком-то смысле" поможет Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сбитие самолета, принадлежавшего главарю ЧВК"Вагнер" Евгению Пригожину и сообщения о его смерти.

По словам главы государства, Украина не причастна к этим событиям. Об этом Зеленский сообщил на брифинге в Киеве.

"Когда Украина обращалась к странам мира относительно самолетов, то мы не это имели в виду... хотя, это также в каком-то смысле точно поможет", - сказал президент.

В то же время, он подчеркнул, что Украина не причастна к этим событиям. Зеленский добавил, что все осознают, кто именно имеет отношение к этому. Вероятно он имел в виду российского президента Владимира Путина.

Смерть Пригожина

Вечером 23 августа в Тверской области РФ разбился самолет. Впоследствии стало известно, что он принадлежал Пригожину. Всего на борту самолета находилось 10 человек, включительнос самым Пригожиным. Все они погибли.

Иностранные эксперты и аналитики выдвигают различные версии относительно заказчиков ликвидации главаря "вагнеровцев". Самой распространенной является версия о том, что приказ на убийство Пригожина отдал Путин.

subscriber subscriber

Еще по теме

Западные СМИ раскрыли реальные обстоятельства уничтожения российскими ПВО самолета с пригожиным

2023-08-24 15:37

видео Праздник свободных, сильных и равных - поздравление Владимира Зеленского с Днем независимости

2023-08-24 11:34

В ЧВК "Вагнер" есть механизм действий на случай смерти пригожина: в Беларуси наемники сворачивают лагеря

2023-08-23 22:51

Зеленский назвал задачу Крымской платформы

2023-08-23 21:37

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Зеленский о смерти Пригожина: Украина не причастна

2023-08-24 16:05

Потери врага в технике и живой силе быстро растут - число уничтоженных оккупантов приближается к 300 тысячам

2023-08-24 14:29

Ракетный удар по Днепру: Разрушен транспортный объект, пострадали семь человек

2023-08-24 12:30

видео Праздник свободных, сильных и равных - поздравление Владимира Зеленского с Днем независимости

2023-08-24 11:34
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Зеленский о смерти Пригожина: Украина не причастна 2023-08-24 16:05
Потери врага в технике и живой силе быстро растут - число уничтоженных оккупантов приближается к 300 тысячам 2023-08-24 14:29
Ракетный удар по Днепру: Разрушен транспортный объект, пострадали семь человек 2023-08-24 12:30
видео Праздник свободных, сильных и равных - поздравление Владимира Зеленского с Днем независимости 2023-08-24 11:34