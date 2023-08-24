ВОЙНА В Украине Зеленский о смерти Пригожина: Украина не причастна

2023-08-24 16:05



Глава государства отметил, что смерть главаря "вагнеровцев" "в каком-то смысле" поможет Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сбитие самолета, принадлежавшего главарю ЧВК"Вагнер" Евгению Пригожину и сообщения о его смерти.

По словам главы государства, Украина не причастна к этим событиям. Об этом Зеленский сообщил на брифинге в Киеве.

"Когда Украина обращалась к странам мира относительно самолетов, то мы не это имели в виду... хотя, это также в каком-то смысле точно поможет", - сказал президент.

В то же время, он подчеркнул, что Украина не причастна к этим событиям. Зеленский добавил, что все осознают, кто именно имеет отношение к этому. Вероятно он имел в виду российского президента Владимира Путина.

Смерть Пригожина

Вечером 23 августа в Тверской области РФ разбился самолет. Впоследствии стало известно, что он принадлежал Пригожину. Всего на борту самолета находилось 10 человек, включительнос самым Пригожиным. Все они погибли.

Иностранные эксперты и аналитики выдвигают различные версии относительно заказчиков ликвидации главаря "вагнеровцев". Самой распространенной является версия о том, что приказ на убийство Пригожина отдал Путин.