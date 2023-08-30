ВОЙНА В Украине фото Спутник показал баржи-барикады от украинских дронов возле Крымского моста

2023-08-30 16:05

 

Российские оккупанты установили баржи к югу от Крымского моста, которые должны стать "баррикадами" против украинских морских дронов.

Источник: российская служба "Радио Свобода"

Детали: В распоряжении СМИ появились спутниковые снимки сервиса Planet.com на которых видно, что к югу от моста установили баржи: они не "затоплены", а, скорее всего, закреплены якорями на одном месте.

Эти баржи вероятно будут использованы как основа для заграждения против украинских морских дронов.

На снимках, сделанных 19 и 21 августа, также видны подготовительные работы в этом районе.

 

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