ВОЙНА В Украине КАРТА СМИ: спутник показал, что после удара ракетный арсенал в Волгоградской области уцелел

2024-09-30 16:48

"Радио Свобода" обнародовало спутниковый снимок, на котором зафиксировано, что арсенал ракетно-артиллерийского вооружения возле поселка Котлубань Волгоградской области РФ не был поражен.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: Отмечается, что на спутниковом снимке за 29 сентября видно, что рядом с арсеналом главного ракетно-артиллерийского управления после удара украинских дронов возник пожар, но на территорию склада боеприпасов огонь не распространился.

Напомним: Перед этим в Генштабе ВСУ сообщали, что Силы обороны в ночь на 29 сентября поразили арсенал хранения и модернизации ракетно-артиллерийского вооружения российских оккупантов возле поселка Котлубань Волгоградской области РФ.