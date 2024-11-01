Мир NASA готовится отправить беспрецедентную миссию на спутник Юпитера Европу

2024-11-01 22:12

NASA готовится отправить миссию Europa Clipper на спутник Юпитера Европу, чтобы исследовать его подземные океаны и оценить потенциальную пригодность для жизни. Об этом сообщает The Guardian.

По данным ученых, на Европе может быть вдвое больше воды, чем на Земле. Миссия стартует из Космического центра Кеннеди после предварительной задержки из-за урагана.

Космический аппарат пролетит около 3,2 млрд километров и достигнет спутника в 2030 году. Он оснащен солнечными панелями и камерами для картографирования и радаром для изучения подледных вод. Ученые планируют исследовать следы органических соединений и возможность существования микробов в поддерживающей жизнь среде.

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