Мир NASA запустила первую миссию на спутник Юпитера, чтобы исследовать его пригодность для жизни

2025-01-04 12:29

NASA готовится отправить миссию Europa Clipper на спутник Юпитера Европу, чтобы исследовать его подземные океаны и оценить потенциальную пригодность для жизни. Об этом сообщает The Guardian.

По данным ученых, на Европе может быть вдвое больше воды, чем на Земле. Миссия стартовала из Космического центра Кеннеди после предварительной задержки из-за урагана.

Космический аппарат пролетит около 3,2 млрд километров и достигнет спутника в 2030 году. Он оснащен солнечными панелями и камерами для картографирования и радаром для изучения подледных вод. Ученые планируют исследовать следы органических соединений и возможность существования микробов в поддерживающей жизнь среде.