Жизнь В Украине начали судить электросамокатчиков за нарушение правил дорожного движения

2023-09-01 17:32

В Украине начали судить самокатчиков за нарушение ПДД. Об этом сообщает Опендатабот.

Напомним, весной 2023 года пользователей электросамокатов сравняли с водителями. Им запрещено ездить по пешеходным дорожкам и тротуарам.

По данным Опендатабота, с 2018 года количество дел против самокатчиков достигло 80.

"За последние четыре года как минимум четыре рулящих на электросамокате были привлечены к уголовной ответственности за нарушение действующих на транспорте правил. Во всех случаях виновников аварий наказали штрафами или лишением свободы до двух лет с условным сроком", - говорится в сообщении.

Чаще всего самокатчиков наказывают за травмирование пешеходов. В апреле 2022 года виннитчанин на арендованном самокате сбил женщину, которая переходила велосипедную дорожку и тротуар. За телесные повреждения средней тяжести виновник был приговорен к одному году условно, возмещению лечения потерпевшей (около 108 тысяч гривен) и штрафу за моральный ущерб (50 тысяч гривен).

Однако в большинстве случаев самокатчиков привлекают к административной ответственности. За нарушение ПДД и повреждение транспортных средств или другого имущества они выплачивают штраф в размере 850 гривен.

Не редкость, когда ДТП вызывают несовершеннолетние самокатчики. В апреле 2023 года суд признал виновной несовершеннолетнюю киевлянку, которая на арендованном самокате вместе со своей подругой совершила наезд на стоявший на пешеходном переходе автомобиль BMW. Из-за того, что Кодексом об админправонарушениях не разрешается штрафовать подростков, судья ограничилась предупреждением.