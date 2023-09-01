ВОЙНА В Украине КАБМИН УПРОСТИЛ ПОЦЕДУРУ ПОЛУЧЕНИЯ СТАТУСА УЧАСНИКА БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

2023-09-01 15:37

Процедура получения статуса участника боевых действий стала более простой. Кабинет министров поддержал разработанный Минобороны проект постановления о внесении изменений в Порядок предоставления и лишения статуса участника боевых действий. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.

Теперь для обращения в соответствующие комиссии по определению статуса участника боевых действий достаточно предоставлять только одну справку о непосредственном участии в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией рф против Украины.

Справка должна содержать информацию о документах, подтверждающих участие лица в соответствующих мероприятиях, и именно она станет основой для присвоения статуса участника боевых действий.

Изменения значительно облегчат и ускорят доступ к предусмотренным законодательством льготам и гарантиям защитникам и защитницам, которые борются за нашу независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

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