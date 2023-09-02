ВОЙНА В Украине Война должна быть перенесена на территорию роССии - Буданов

2023-09-02 11:30

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов прокомментировал перенос войны на территорию россии, отметив, что это "замечательная идея". Об этом он сказал в интервью журналистке Наталье Мосейчук.

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"Отличная идея, как по мне. Мы не работаем такими методами, какими работает рф, поэтому сравнивать это абсолютно неправильно. Война должна быть перенесена на другую территорию, которой, разумеется, для нас является российская федерация и другие территории, где находится их влияние для того, чтобы их растянуть и сковать", - подчеркнул глава ГУР.

На вопрос журналистки, будут ли это точечные удары или операции более широкого масштаба, Буданов ответил: "Чем шире они будут, тем лучше".

Напомним

Глава ГУР МОУ Кирилл Буданов рассказал, что после победы Украины у россии могут появиться реваншистские настроения, стране-агрессору понадобится около десяти лет на восстановление в военном аспекте.