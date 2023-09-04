Мир В Армении пожалели, что полагались на россию, и назвали тесное сотрудничество стратегической ошибкой

2023-09-04 21:37



Премьер-министр Армении Никол Пашинян вновь заговорил об ошибочности позиции своего правительства, которое в политике безопасности опиралось исключительно на россию. москва не сумела достичь результатов и выполнить обещаний, данных Еревану, перед лицом военного конфликта в Карабахе.

Об этом политик заявил в интервью La Repubblica. Пашинян заметил, что Кремль не считает Армению достаточно пророссийской страной, что сказывается на взаимодействии двух столиц.

"Архитектура безопасности Армении на 99% была связана с россией, в том числе когда дело касалось закупок оружия и боеприпасов. Но сегодня мы видим, что россия сама нуждается в оружии, вооружении и боеприпасах. В этой ситуации понятно, что даже если она этого захочет, рф не сможет удовлетворить потребности безопасности Армении", – указал он.

В заключение он заметил, что стратегической ошибкой любого государства является договоренность лишь с одним союзником. Таким образом он явно продемонстрировал намерение укрепить связь с европейскими странами и американским континентом.

Напомним, ранее, рассуждая о Карабахском конфликте между армянами и азербайджанцами, Пашинян обвинил россию в бездействии на Кавказе. По его словам, из-за этого рф отдаляется от этого региона.