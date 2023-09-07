ВОЙНА В Украине У Зеленского признались, насколько энергокомпании готовы к отопительному сезону

2023-09-07 08:26

Є 90% впевненість, що готовність енергокомпаній до опалювального сезону буде високою, – повідомив заступник голови Офісу Президента України Андрія Єрмака Ростислав Шурма.

"Можу сказати, що рівень готовності різний, залежно від структури. Є високий і хороший рівень готовності, є поганий, а є компанії, де станом на зараз не найкраща ситуація, але розпочались активні роботи.

Вже є 90-відсоткова впевненість, що до початку опалювального сезону буде доволі висока готовність", заявив заступник керівника ОП в інтерв’ю виданню Forbes Ukraine.

На його думку, держава повинна підтримувати енергосектор та почати видавати кредити за держпрограмою "5-7-9".

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