Політика Помічників та радників колишнього голови Офісу президента Андрія Єрмака звільнено

2025-12-22 14:39

Усіх помічників та радників колишнього голови Офісу президента Андрія Єрмака також звільнили. Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Офіс президента у понеділок, 22 грудня.

"Це так і є - коли звільняють керівника Офісу, його помічники та радники, його кабінет також звільняються", - поінформували в ОП.

Разом з тим, в Офісі Президента зауважили, що "Лещенко, Подоляк та Бевз, котрий бере участь у процесі перемовин, були переведені на інші позиції в Офісі".

Тим часом, нардеп Ярослав Железняк опублікував відповідь ОП на запит УП, де мовиться, що усіх без виключення радників та помічників звільнили.