Життя Андрій Єрмак вийшов із СІЗО після внесення застави у понад 154 млн гривень

2026-05-18 12:26

Колишній голова Офісу президента Андрій Єрмак вийшов із СІЗО після внесення застави. Про це повідомила Українська правда в понеділок, 18 травня.

В короткому коментарі присутнім журналістам Єрмак сказав, що не знає, хто саме вносив за нього заставу, але йому відомо, що це зробили "багато людей".

Також ексглава ОПУ повідомив, що останні кілька днів перебував у платній камері слідчого ізолятора, за яку заплатив його адвокат.

А журналіст Української правди Михайло Ткач з посиланням на джерела повідомив, що за Єрмака внесли понад 154 млн гривень.

"Близько 200 платежів. Зокрема, є внески по одній копійці", – написав він у Телеграм.