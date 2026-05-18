Життя Андрій Єрмак вийшов із СІЗО після внесення застави у понад 154 млн гривень

2026-05-18 12:26

Колишній голова Офісу президента Андрій Єрмак вийшов із СІЗО після внесення застави. Про це повідомила Українська правда в понеділок, 18 травня.

В короткому коментарі присутнім журналістам Єрмак сказав, що не знає, хто саме вносив за нього заставу, але йому відомо, що це зробили "багато людей".

Також ексглава ОПУ повідомив, що останні кілька днів перебував у платній камері слідчого ізолятора, за яку заплатив його адвокат.

А журналіст Української правди Михайло Ткач з посиланням на джерела повідомив, що за Єрмака внесли понад 154 млн гривень.

"Близько 200 платежів. Зокрема, є внески по одній копійці", – написав він у Телеграм.

subscriber subscriber

Еще по теме

Помічників та радників колишнього голови Офісу президента Андрія Єрмака звільнено

2025-12-22 14:39

документ Володимир Зеленський указом звільнив Андрія Єрмака з посади голови Офісу президента

2025-11-28 16:44

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак прокоментував обшуки НАБУ і САП

2025-11-28 10:27

Україна та США за підсумками переговорів підготували оновлений варіант мирного плану

2025-11-25 10:30

Еще новости в разделе "Життя"

Андрій Єрмак вийшов із СІЗО після внесення застави у понад 154 млн гривень

2026-05-18 12:26

Україна запускає першу національну програму дорослого стажування для людей 50+

2026-05-14 13:34

Мешканку Дніпра засудили на 15 років ув’язнення за державну зраду та передачу даних ворогу

2026-05-14 11:29

Посадовцю міграційної служби і депутату повідомлено про підозру за фактом недостовірного декларування

2026-05-12 10:30
Все статьи раздела "Життя"

Життя

Андрій Єрмак вийшов із СІЗО після внесення застави у понад 154 млн гривень 2026-05-18 12:26
Україна запускає першу національну програму дорослого стажування для людей 50+ 2026-05-14 13:34
Мешканку Дніпра засудили на 15 років ув’язнення за державну зраду та передачу даних ворогу 2026-05-14 11:29
Посадовцю міграційної служби і депутату повідомлено про підозру за фактом недостовірного декларування 2026-05-12 10:30