Політика документ Володимир Зеленський указом звільнив Андрія Єрмака з посади голови Офісу президента

2025-11-28 19:10

Президент України підписав указ №868/2025 про звільнення Андрія Єрмака з посади керівника Офісу президента.

Відповідне рішення президента з’явилося після того, як 28 листопада Андрій Єрмак сам подав заяву про відставку. Цього ж дня в урядовому кварталі детективи НАБУ та прокурори САП проводили обшуки за місцем роботи Єрмака.

Документ уже оприлюднено на офіційному сайті глави держави.

«І коли вся увага зосереджена на дипломатії, на захисті у війні, потрібна внутрішня сила...Я хочу, щоб ні в кого не було жодних питань до України...Відбудеться перезавантаження Офісу президента, керівник офісу Андрій Єрмак написав заяву про відставку. Я вдячний Андрію за те, що українська позиція в переговорному треку завжди була представлена саме так, як потрібно. Завжди це була патріотична позиція, але я хочу, щоб не було чуток і спекуляцій», – сказав Зеленський у своєму відеозверненні.

Також стало відомо, що 20 листопада на закритій зустрічі Володимира Зеленського з фракцією “Слуга народу” депутати порушували тему можливого звільнення голови ОП. За інформацією учасників зустрічі, це питання озвучила нардепка Мар’яна Безугла. Лідерка партії Олена Шуляк підтвердила обговорення та наголосила, що кадрові рішення щодо Андрія Єрмака належать винятково до повноважень президента.

Щодо нового керівника Офісу президента, то Зеленський заявив, що найближчим часом він проведе консультації з «тими, хто може очолити цю інституцію».

«Скоро будуть перемовини, будуть наші представники – це буде начальник Генштабу, представники МЗС, секретар РНБО та наша розвідка. І коли в нас у всіх є такий зовнішній виклик – війна, ми маємо всередині бути міцними. Саме на захисті України будуть зосереджені сто відсотків нашої сили. Кожен має зараз діяти саме так, в інтересах нашої держави, і захищати нашу державу. Це незмінний принцип», – додав він.