Фото-видео Британский актер Стивен Фрай побывал в Киеве и посоветовал оккупантам сдаваться без всяких ультиматумов

2023-09-08 20:34

Британский комедийный актер и писатель Стивен Фрай, ныне находящийся в Киеве, резко обратился к российским захватчикам. В частности, знаменитость в интервью Елене Фроляк посоветовал оккупантам сдаваться и без всяких ультиматумов покинуть украинские земли.

Также он признался, что переживает за судьбу Украины в войне с россией. Он желает украинцам скорейшей победы и возвращения всех территорий.

"Очевидно, я бы хотел, чтобы путин имел какой-то инсульт или его бы пожизненно арестовали, и он доживал века где-то в подвале. Но вот что бы я хотел сейчас, конкретно, чтобы Запад не прекращал поддержку украинцев. Я немного волнуюсь из-за американских выборов в следующем году. И я, конечно, желаю Вооруженным силам Украины успехов на поле боя... А россиянам скажу: единственное решение для них - отступить и прекратить говорить ультиматумами типа "вот как отдадите Донбасс, то, может, мы подумаем..." Нет! Вы не можете отдать им то, что им не принадлежит! Так что я желаю украинцам устойчивости", - сказал он.

Кроме того, на своей странице в Instagram Стивен Фрай рассказал, какова была его ночь, когда рашисты нанесли очередной ракетный удар по Украине.

По его словам, он остановился в одной из гостиниц столицы, когда раздался сигнал воздушной тревоги, администрация гостиницы попросила всех жителей немедленно спуститься в бомбоубежище. Он отметил, что в укрытии было много людей и каждый пытался отвлечься. Сам же актер за это время не услышал ни звука ракет, ни пролетающих дронов.

"Проснулся в 4:45 утра от настойчивого голоса, который приказывал всем в отеле спускаться в бомбоубежище. Итак, мы здесь. Кто-то показал мне приложение для загрузки: как видите, согласился с приказом оставаться в укрытии. Итак, мы все в подвале отеля. Кофеварка. Лежаки. Люди весело смеются и разговаривают. Никакого звука дронов или ракет, которые я могу обнаружить…", - поделился актер.

Через час администрация гостиницы снова дала уведомление о том, чтобы все оставались в укрытии, ведь в Киеве звуки взрывов. Фрай вспомнил, что некоторые жильцы все же вернулись к своим номерам, но через несколько минут они снова вернулись в бомбоубежище.

"Прошел час, все непонятно. Фактически новое объявление: "Обратите внимание, в городе взрывы. Оставайтесь в укрытии". Некоторые гости отеля пожали плечами и вернулись к своим номерам. Через 10 минут, стыдливо вернулись назад", - подытожил он.