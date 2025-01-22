Жизнь Британский актер и писатель Стивен Фрай призвал развитые страны помочь Украине

2025-01-22 10:29

Британский актер, писатель и посол платформы UNITED24 Стивен Фрай обратился к миру с напоминанием о войне в Украине. Видеообращение опубликовано на официальной странице UNITED24 в Facebook.

В своих словах он отмечает важность осознания глобальных проблем и личного выбора каждого человека.

"Каждый день, кроме всего, что происходит в нашей жизни, мы выбираем, что еще стоит нашего внимания. Достойна ли внимания чужая война? Что как их агрессор представляет опасность и для твоей страны? Достойна ли диктатура на другом конце света? И что как их ядерные ракеты могут достичь твоего дома? Стоит ли выходить на митинги, чтобы привлечь внимание к глобальной проблеме? Или просто сходить с ребенком в парк, чтобы провести время вместе. Собираетесь ли вы купить еще одну игрушку для своего ребенка? Или для ребенка беженца?" - спрашивает Фрай.

Он призвал каждого найти собственный способ помочь быть активными, анализировать события, учиться и развиваться. По мнению Фрая, главное - не оставаться в стороне, а выбирать путь человечности и доброты.

"Вместо того чтобы быть просто посторонним наблюдателем, мы можем анализировать события, учиться и становиться сильнее. В конце концов мы можем выбрать быть лучшими людьми", - подытожил Фрай.

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