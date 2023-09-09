ВОЙНА В Украине Зеленский заявил о подготовке важного оборонного пакета для украинских воинов

2023-09-09 15:30

 

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении сообщил, что готовится важный оборонный пакет для украинских воинов. Детали будут объявлены в ближайшее время.

Цитата

“Провел сегодня и важное подготовительное совещание по международному мероприятию, которое планируем в ближайшее время – на этот сентябрь. Детали – чуть позже. Готовим для наших воинов важный оборонный пакет”, - сказал Зеленский.

Президент сообщил, что шевроны бригад, которые он посещал недавно в Донецкой области и Запорожье, уже находятся в его кабинете на досках.

Напомним

Ранее сообщалось, что Европейский Союз близок к согласованию положений обновленных бюджетных правил, позволяющих увеличить военные расходы после вторжения россии в Украину.

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