ВОЙНА В Украине фото Германия готовит к передаче Украине новой партии современных БМП Marder

2023-09-12 10:26

Правительство Германии поручило концерну Rheinmetall поставить в Украину еще сорок боевых машин пехоты Marder. Заказ был размещен в августе, сообщила компания.

Эта боевая машина пехоты была разработана для Бундесвера и является одной из самых проверенных систем вооружения такого типа в мире.

"Работа Rheinmetall над машинами идет полным ходом, чтобы новая партия Marder могла быть поставлена в соответствии с контрактом в 2023 году", - говорится в сообщении.

В марте текущего года концерн уже изготовил первые десятки бронетранспортеров для Украины по заказу правительства ФРГ. Бронетранспортеры были приняты в эксплуатацию в июне и доставлены в Украину. Машины являются модернизированными Marder 1A3, которые Rheinmetall ранее принял со складов Бундесвера.

Работы над новыми БМП Marder в настоящее время ведутся на предприятиях Rheinmetall в Унтерлюсе и Касселе.