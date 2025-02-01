ВОЙНА В Украине Германия готовит дополнительную военную помощь Украине на сумму в 3 млрд евро

2025-02-01 13:34

Бюджетный комитет парламента ФРГ призвал министра финансов Йорга Кукиса утвердить дополнительную военную помощь Украине в сумме 3 млрд евро. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что запрос был одобрен голосами оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) и Свободных демократов (СДП), тогда как представители правящей коалиции – Социал-демократической партии (СДПГ) и Зеленых – воздержались от голосования.

Комитет не может принять решение о дополнительной помощи Украине без одобрения министра финансов, однако на практике министерство обычно удовлетворяет запросы, одобренные комитетом.

Члены бюджетного комитета от ХДС и СДПГ отметили, что в бюджете достаточно средств для этого запроса. Канцлер Олаф Шольц также выступает за дополнительную военную помощь, но до сих пор настаивает на том, что она может быть профинансирована только с исключением из режима "долгового тормоза", чтобы разрешить дополнительные заимствования.