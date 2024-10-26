ВОЙНА В Украине Rheinmetall передал Украине 20 БМП Marder

2024-10-26 13:30



Боевые машины Marder для Украины оснащены современным лазерным дальномером, что позволяет значительно повысить точность поражения целей на поле боя.

Крупнейший германский оборонный концерн Rheinmetall передал Украине еще 20 боевых машин пехоты Marder. Об этом компания сообщила в пятницу, 25 октября.

Указано, что поставки прошли в конце третьего квартала. Общее количество боевых машин, отправленных в Украину по соглашению о так называемом "кольцевом обмене", достигло около 200 единиц. Из них более сотни составляют модели Marder 1A3.

Соглашение о кольцевом обмене также предусматривает поставку двузначного количества других единиц техники - Marder и танков Leopard. Последняя партия в размере 20 БМП Marder, предоставленная Украине, была заказана правительством Германии и профинансирована в середине двузначного количества миллионов евро.

Боевые машины Marder для Украины оснащены современным лазерным дальномером, что позволяет значительно повысить точность поражения целей на поле боя.

Rheinmetall впервые получила заказы от правительства ФРГ на поставку этих БМП еще в марте 2023 года. С этого времени были осуществлены неоднократные поставки бронетехники для Украины.

Ранее сообщалось, что Rheinmetall планирует построить в Украине минимум четыре завода, на которых будут производить оружие.

При этом на территории Украины уже восстанавливают немецкие боевые машины в рамках соглашения с Rheinmetall.