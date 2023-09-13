ВОЙНА В Украине Стали известны детали операции по возвращению контроля над "вышками Бойко"

2023-09-13 09:35

Береговые ракетно-артиллерийские войска Военно-морских сил ВСУ полностью контролируют часть Черного моря, где установлены так называемые "вышки Бойко". Об этом в эфире Радио Свобода сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

По его словам, военные корабли рашистов перестали туда заходить после того, как в июне 2022 года удалось потопить корабль "Василий Бех".

"Более года мы не наблюдали там присутствия. Но нельзя было исключать, что туда может зайти какая-то диверсионная группа с использованием каких-то других маломерных, например лодок для того, чтобы доставить личный состав. Поэтому, конечно, эта операция тоже была рискованной в достаточной степени, и, конечно, полагаться только на эту информацию спецназовцы не могли", - рассказал спикер ВМС.

Плетенчук отметил, что сложнее всего было добраться до "вышек" на резиновых лодках. Украинские спецназовцы рисковали жизнью, ведь кроме угрозы высадки диверсионных групп с малых лодок на "вышки Бойко", существовала также опасность с воздуха.

Эту зону, по его мнению, все равно условно можно считать серой, потому что там пока постоянно присутствует российская авиация. Вражеские самолеты ведут разведку и даже наносят огневое поражение.

"Эту проблему так же надо решать. Она заключается в более широкой плоскости. Конечно, эта ситуация могла бы исправить наличие у нас соответствующих средств противовоздушной обороны. Речь о самолетах F-16", - добавил спикер ВМС.

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