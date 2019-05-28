Украина Катера ВМС Украины открыли огонь из артиллерийских модулей в Азовском море

2019-05-28 14:16 114

Экипажи малых бронированных катеров "Кременчуг" и "Лубны" провели очередные учебные маневры на Азовском море с выполнением стрельб из кормового и носового артиллерийских модулей.

Как сообщили в штабе операции Объединенных сил, маневры проводились при поддержке морской авиации. Для этого привлекался вертолет Ми-14 морской авиационной бригады ВМС ВС Украины.

"Во время учений военные моряки отработали тактическое маневрирование, выход в атаку на обнаруженную морскую цель с использованием современных цифровых средств радиоэлектронной борьбы, а также тренировки по противовоздушной обороне и связи", – говорится в сообщении.

В штабе говорят, что такие учения позволяют повысить слаженность экипажей катеров и удерживать на должном уровне готовность флота к реагированию на развитие событий в море.