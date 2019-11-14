фото-видео фото Патрульные катера USA Island вошли в состав Военно-морских сил Украины

2019-11-14 15:46 93

В Одессе прошла торжественная церемония включения американских патрульных катеров класса Island в состав Военно-морских сил Украины.

По информации заместителя одесского городского головы Андрея Котляра, а также "Радио Свобода", мероприятие проходило при участии командующего Военно-морскими силами Украины Игоря Воронченко, а также старшего советника председателя дипломатической миссии США в Украине Джозефа Пеннингтона.

Речь идет о патрульных катерах "Славянск", "Старобельск" и поисково-спасательном судне "Александр Охрименко". Эти катера класса Island были построены для Береговой охраны США.

Они имеют водоизмещение 169 тонн, запас хода 3300 морских миль (более 6100 километров), максимальную скорость 29,5 узлов (почти 55 километров в час), автономность 5 суток.

Корабли вмещают экипаж в 16 человек, вооружены автоматическим орудием калибра 25 миллиметров и двумя пулеметами калибра 12,7 миллиметра. Также они имеют по моторной лодке для инспекций, десантирования, спасательных операций.