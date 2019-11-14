фото-видео фото Патрульные катера USA Island вошли в состав Военно-морских сил Украины

2019-11-14 15:46 93

В Одессе прошла торжественная церемония включения американских патрульных катеров класса Island в состав Военно-морских сил Украины.

По информации заместителя одесского городского головы Андрея Котляра, а также "Радио Свобода", мероприятие проходило при участии командующего Военно-морскими силами Украины Игоря Воронченко, а также старшего советника председателя дипломатической миссии США в Украине Джозефа Пеннингтона.

Речь идет о патрульных катерах "Славянск", "Старобельск" и поисково-спасательном судне "Александр Охрименко". Эти катера класса Island были построены для Береговой охраны США.

 

Они имеют водоизмещение 169 тонн, запас хода 3300 морских миль (более 6100 километров), максимальную скорость 29,5 узлов (почти 55 километров в час), автономность 5 суток.

 

Корабли вмещают экипаж в 16 человек, вооружены автоматическим орудием калибра 25 миллиметров и двумя пулеметами калибра 12,7 миллиметра. Также они имеют по моторной лодке для инспекций, десантирования, спасательных операций.

 

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В США начались первые публичные слушания по делу об импичменте Трампа

2019-11-13 19:30 333

В Конгрессе США раскрыли всю правду о порохоботах в Соцсетях

2019-11-08 18:32 11745

фото Украина и США подписали совместный оборонный протокол

2019-11-08 13:16 1302

Анджелина Джоли призналась, что планирует с детьми навсегда уехать из США

2019-11-07 15:46 864

Еще новости в разделе "фото-видео"

фото Патрульные катера USA Island вошли в состав Военно-морских сил Украины

2019-11-14 15:46 93

видео Великий и ужасный вернулся! Оззи Осборн выпустил первую песню за много лет

2019-11-08 22:12 1071

фото Facebook представил новый логотип - такого не ожидал никто

2019-11-06 11:15 1053

видео Рассекречены детали сериала "Ведьмак" - видео, локации, персонажи и актеры

2019-11-01 21:36 2121
Все статьи раздела "фото-видео"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

фото-видео

фото Патрульные катера USA Island вошли в состав Военно-морских сил Украины 2019-11-14 15:46 93
видео Великий и ужасный вернулся! Оззи Осборн выпустил первую песню за много лет 2019-11-08 22:12 1071
фото Facebook представил новый логотип - такого не ожидал никто 2019-11-06 11:15 1053
видео Рассекречены детали сериала "Ведьмак" - видео, локации, персонажи и актеры 2019-11-01 21:36 2121

Лента

16:30 В 2020 году Украина возьмет в долг более $13 млрд
фото 15:46 Патрульные катера USA Island вошли в состав Военно-морских сил Украины
15:14 Из партии Зеленского начали выдворять несогласных - Анну Скороход исключат из Слуги народа
фото + видео 14:42 Саперы МЧС начали разминировать сектор разведения сил в Богдановке и Петровском
14:18 Верховная Рада приняла Госбюджет на 2020 год - основные показатели главного финансового документа страны
13:43 Впервые за 70 лет в парламенте ФРГ депутата уволили за ксенофобию
13:15 В Офисе президента Зеленского провели обыск - дело о мошенничестве
12:41 Зеленский подписал закон об аудите безопасности украинских дорог
12:14 В ОБСЕ подтвердили завершение разведения сил на Донбассе в районе Петровского
КАРТА 11:42 Что сейчас происходит в зоне ООС на Донбассе - новые данные штаба