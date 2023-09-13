ВОЙНА В Украине В ГУР объяснили визит Ким Чен Ына к путину: "Большие проблемы у роССийской армии"

2023-09-13 16:05

Если поставка вооружения будет, то она не изменит кардинально ситуацию, но может интенсифицировать помощь Украине от союзников, заявляют в разведке.

Обращение к Северной Корее за военной помощью говорит о серьезных проблемах в РФ с обеспечением войны против Украины.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в телеэфире "FreeДом".

По словам Юсова, на сегодня известно, что у России есть реальные проблемы с современным, высокоточным и высокотехнологическим вооружением.

"Хотя мы видим что уже не только с ним. Если российский диктатор вынужден просить у Северной Кореи снаряды для артилерии и другую военную помощь, то речь идет о больших проблемах и на других направлениях", - отметил он.

Отвечая на вопрос, как могут возможные договоренности РФ и Северной Кореей по вооружению отразится на войне в Украине Юсов сказал:

"Такие запросы со стороны России существуют и безусловно любая поставка вооружения для страны-агрессора – это плохие новости для передовой линии фронта. Но говорить о том, что это кардинально изменит ситуацию на фронте, нельзя говорить. Да, безусловно, поможет оккупантам продолжать оборонные операции. Но с другой стороны, это может также интенсифицировать помощь со стороны свободного мира и демократических стран для Украины. Поэтому катастрофы их этого делать не стоит".

Юсов также отметил, что Россия сейчас критически продолжает быть зависимой от поставок "Шахедов" из Ирана, поскольку наладить собственное производство безпилотников окупантам не удается. По его информации, Россия получает 100-120 иранских дронов в рамках одной партии.

Юсов также сказал, что по производству ракет у россиян определенные возможности сохраняются, но темпы и объемы производства ракетного вооружения не позволяют агрессору вернуться к запасам по стостоянию до полномасштабного вторжения. Большиство из того, что они производят, сразу пускают в бой, по украинской мирной инфраструктуре.

Встреча Ким Чен Ына и Путина

Сегодня, 13 сентября, глава Кремля Владимир Путин встретился со своим коллегой из КНДР Ким Чен Ыном на космодроме "Восточный" в России.

Путин заявил, что лидер КНДР "проявляет большой интерес к ракетной технике" и сказал, что Россия будет помогать КНДР строить спутники. В частности, Ким Чен Ын сообщил, что для КНДР первым приоритетом являются отношения с РФ и заявил, что "КНДР всегда поддерживала все решения президента Путина и правительства России".