ВІЙНА В Україні Нацполіція попередила замах на представника ГУР за допомогою FPV-дрона

2026-06-09 08:25

Правоохоронці викрили та затримали найманця російських спецслужб на стадії підготовки до вбивства одного з посадовців Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Про це повідомила пресслужба Національної поліції України.

Правоохоронці не розкривають імені посадовця, на якого готувався замах. За інформацією Інтерфакс-Україна йдеться про представника з питань стратегічної комунікації ГУР, заступника голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, радника керівника Офісу президента Андрія Юсова.



"Спецслужби РФ завербували 38-річного мешканця Києва та пообіцяли йому грошову винагороду за вчинення особливо тяжкого злочину. За ліквідацію одного з керівників структурного підрозділу ГУР МО України йому запропонували 100 тисяч долаорів, з яких 10 тисяч було перераховано як аванс", - йдеться в повідомленні Нацполіції.

В Офісі генерального прокурора додали, що на пропозицію представників росії організувати вбивство погодився колишній військовослужбовець із бойовим досвідом та навичками розвідувальної діяльності.

Після збору необхідної інформації він вирішив використати для вчинення злочину FPV-дрон та почав шукати виконавця, який мав відповідний досвід і навички. Особливу увагу підозрюваний приділяв конспірації. Розмови про злочин маскували під будівельну тематику: вбивство називали "стройкою" або "роботою", замовника - "прорабом", виконавця - "роботягою"чи "строїтєлем", а знаряддя злочину - "інструментом" або "цементом".



За викритим фактом розпочато кримінальне провадження. Завербований раніше притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини, він мав організувати виконання замовного вбивства.



Фігурант визначив спосіб вчинення злочину - із застосуванням FPV-дрона, а також розпочав пошук виконавця, який мав відповідні навички керування безпілотними літальними апаратами. Однак реалізувати задум він не встиг.



Слідчі Нацполіції повідомили затриманому про підозру у готуванні до умисного вбивства з корисливих мотивів. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.



Тривають слідчі дії, спрямовані на встановлення інших осіб, причетних до підготовки замаху. Досудове розслідування триває.