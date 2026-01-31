ВІЙНА В Україні Розвідка України розкрила усі дані про 66 суден так званого тіньового флоту рф, Ірану та Венесуели

2026-01-31 16:46

ГУР МО України оприлюднило дані про 66 суден так званого тіньового флоту РФ, Ірану та Венесуели, залучених до перевезення нафти, порушення держкордону України та вивезення українського зерна.

Зокрема, воєнна розвідка України розкриває діяльність танкерів з мережі групи компаній Cymare Shipmanagement Ltd(Кіпр) та Cymare Navigation FZC (ОАЕ).

"З 2023 року й дотепер танкерний флот групи компаній Cymare Shipmanagement Ltd (Кіпр) та Cymare Navigation FZC (ОАЕ) безперешкодно забезпечує РФ нафтодоларами для продовження війни проти України, прикриваючись реєстрацією компаній у державах - членах Європейського Союзу", - зазначили у повідомленні.

Топменеджер цієї групи - Nikolay Spichenok, громадянин Великої Британії, упродовж тривалого часу працював і продовжує працювати на керівних посадах у найбільшій державній судноплавній компанії РФ - ПАО Совкомфлот, а також у пов’язаних із нею структурах.

У ГУР нагадали, що Совкомфлот, яке перебуває під санкціями більшості країн санкційної коаліції, забезпечує транспортування російської нафти, нафтопродуктів і зрідженого газу, співпрацюючи з провідними російськими нафтогазовими компаніями та трейдерами.

Нині танкери з “орбіти” Совкомфлоту, зокрема залучені до перевезення нафти та нафтопродуктів з/до Венесуели, масово змінюють прапори на російські, фактично підтверджуючи свою залученість до обслуговування воєнних та економічних інтересів РФ.

Раніше такі судна тіньового флоту ходили під прапорами третіх країн з метою уникнення санкцій західних держав.

Ця тенденція прямо відповідає положенням Морської доктрини рф, яка передбачає розширення цивільного флоту під прапором РФ, посилення мобілізаційної готовності в морській сфері та інтеграцію заздалегідь підготовлених цивільних суден і екіпажів до складу збройних сил РФ у воєнний час.

Окремо у ГУР закликали капітанів та екіпажів суден тіньового флоту уникати співпраці тіньовими компаніями-операторами суден.

"Недоброчесні оператори тіньового флоту зникають першими, щойно судно потрапляє під увагу правоохоронних органів - залишаючи моряків сам на сам із правовими, фінансовими та гуманітарними наслідками злочину", - нагадлаи у повідомленні.