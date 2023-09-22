ВОЙНА В Украине фото В Ірпені встановлять пам'ятник «Воля», створений з залишків ворожих ракет

2023-09-22 16:31

В Ірпені встановлять пам'ятник "Воля", який створили із залишків російських ракет, що летіли на Київщину на початку повномасштабного вторгнення, у лютому-березні 2022 року.

На пам'ятнику буде вигравіювано гасло проєкту — "Всього металу замало, щоб нашу волю зламало".

Автори проєкту планують утилізувати увесь ворожий метал шляхом перетворення на скульптури.

Пам'ятник "Воля" з'явиться у місті 22 вересня. Його встановлять у сквері біля Ірпінського відділу поліції. До пам'ятника додадуть віртуальне інтерактивне доповнення "VOLIA". Зчитавши QR-код можна дізнатися про кожен боєприпас, що став частиною інсталяції.

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