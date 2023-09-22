В Ірпені встановлять пам'ятник "Воля", який створили із залишків російських ракет, що летіли на Київщину на початку повномасштабного вторгнення, у лютому-березні 2022 року.
На пам'ятнику буде вигравіювано гасло проєкту — "Всього металу замало, щоб нашу волю зламало".
Автори проєкту планують утилізувати увесь ворожий метал шляхом перетворення на скульптури.
Пам'ятник "Воля" з'явиться у місті 22 вересня. Його встановлять у сквері біля Ірпінського відділу поліції. До пам'ятника додадуть віртуальне інтерактивне доповнення "VOLIA". Зчитавши QR-код можна дізнатися про кожен боєприпас, що став частиною інсталяції.