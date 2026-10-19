ВІЙНА В Україні Влучання крилатої ракети в Ірпені: розгорнуто гуманітарний штаб для постраждалих мешканців

2026-10-19 11:33

В Ірпені Київської області розгорнули гуманітарний штаб для постраждалих мешканців.

Він працюватиме поблизу житлового комплексу, який постраждав унаслідок нічної російської атаки 19 жовтня.

Нагадаємо, внаслідок обстрілу є загиблі та поранені, серед постраждалих — діти.

Зафіксовано 84 пошкоджені об’єкти:

70 приватних будинків

4 багатоповерхівки

6 автомобілів

виробничі та складські приміщення.

Куди звертатися постраждалим мешканцям:

0 800 335 191 — гаряча лінія Ірпінської міської ради.

097 257 20 82 — для фіксації пошкодженого майна.

Також Ірпінь збирає плівку та OSB плити після прильоту: матеріали везуть просто до штабу на місці влучання.

Якщо маєте будівельну плівку або плити OSB, привозьте їх до штабу допомоги на місці влучання. Ними тимчасово закривають вибиті вікна й діри в дахах, щоб оселі не залило через негоду.

Що зараз відбувається на місці:

працюють усі комунальні служби, долучилися місцеві підприємці;

поліція приймає звернення і фіксує пошкодження житла;

юристи БФ безкоштовно консультують мешканців;

фахівці міськради приймають заяви на матеріальну допомогу за програмою «Турбота».

Окремо постраждалі мешканці громади зможуть отримати багатоцільову грошову допомогу від ООН.

Якщо ваш будинок пошкоджено, зафіксуйте збитки в поліції й подайте заяву в штабі, поки вони працюють на місці. Це знадобиться для всіх подальших виплат.