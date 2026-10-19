Влучання крилатої ракети в Ірпені: розгорнуто гуманітарний штаб для постраждалих мешканців

В Ірпені Київської області розгорнули гуманітарний штаб для постраждалих мешканців.
Він працюватиме поблизу житлового комплексу, який постраждав унаслідок нічної російської атаки 19 жовтня.
Нагадаємо, внаслідок обстрілу є загиблі та поранені, серед постраждалих — діти.
Зафіксовано 84 пошкоджені об’єкти:
Куди звертатися постраждалим мешканцям:
0 800 335 191 — гаряча лінія Ірпінської міської ради.
097 257 20 82 — для фіксації пошкодженого майна.
Також Ірпінь збирає плівку та OSB плити після прильоту: матеріали везуть просто до штабу на місці влучання.
Якщо маєте будівельну плівку або плити OSB, привозьте їх до штабу допомоги на місці влучання. Ними тимчасово закривають вибиті вікна й діри в дахах, щоб оселі не залило через негоду.
Що зараз відбувається на місці:
Окремо постраждалі мешканці громади зможуть отримати багатоцільову грошову допомогу від ООН.
Якщо ваш будинок пошкоджено, зафіксуйте збитки в поліції й подайте заяву в штабі, поки вони працюють на місці. Це знадобиться для всіх подальших виплат.