Курйози На Київщині діти заради селфі залізли на верхівку вежі мобільного зв'язку

2026-07-30 12:34

Діти в Ірпені Київської області залізлт на вежу оператора мобільного зв'язку.

На місце одразу прибули патрульні. Біля висотної споруди вони виявили двох 12-річних хлопців. На щастя, ніхто не постраждав.

Ювенальні поліцейські провели профілактичну бесіду з родинами.

Також на батьків склали адміністративні матеріали за неналежне виконання обов'язків щодо виховання дітей.

За словами в.о. міського голови останнім часом, особливо під час літніх канікулів, побільшало випадків вандалізму та інших правопорушень за участю дітей.

Так, лише минулого вікенду було зафіксовано пошкодження на кладовищі кількох пам'ятниках та на набережній.

Окрім цього, один із підлітків незаконно проник на вежу мобільного зв'язку Kyivstar на вулиці Соборній.

Обставини інциденту з'ясовують правоохоронці.

subscriber subscriber

Еще по теме

На Київщині через випадок сказу у кота запровадили карантин

2026-07-02 09:31

Стало відомо про зміну тактики ворога під час ракетно-дронової атаки на Київ

2026-06-02 13:34

На Київщині гуманітарні авто для ЗСУ продавали через інтернет

2026-05-08 12:29

Українка Ірина Коляденко вчетверте стала чемпіонкою Європи з вільної боротьби

2026-04-27 10:32

Еще новости в разделе "Курйози"

На Київщині діти заради селфі залізли на верхівку вежі мобільного зв'язку

2026-07-30 12:34

Естонські прикордонники вперше зафіксували у Фінській затоці танкер рф, озброєний кулеметами

2026-07-02 08:25

Неочікувані штрафи у 500 євро для туристів - як не потрапити у пастку місцевих правил за кордоном

2026-06-26 16:48

фото Норвезький першокласник підчас шкільної екскурсії знайшов унікальний середньовічний меч Меровінгів

2026-05-22 16:44
Все статьи раздела "Курйози"

Курйози

На Київщині діти заради селфі залізли на верхівку вежі мобільного зв'язку 2026-07-30 12:34
Естонські прикордонники вперше зафіксували у Фінській затоці танкер рф, озброєний кулеметами 2026-07-02 08:25
Неочікувані штрафи у 500 євро для туристів - як не потрапити у пастку місцевих правил за кордоном 2026-06-26 16:48
фото Норвезький першокласник підчас шкільної екскурсії знайшов унікальний середньовічний меч Меровінгів 2026-05-22 16:44