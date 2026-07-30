Курйози На Київщині діти заради селфі залізли на верхівку вежі мобільного зв'язку

2026-07-30 12:34

Діти в Ірпені Київської області залізлт на вежу оператора мобільного зв'язку.

На місце одразу прибули патрульні. Біля висотної споруди вони виявили двох 12-річних хлопців. На щастя, ніхто не постраждав.

Ювенальні поліцейські провели профілактичну бесіду з родинами.

Також на батьків склали адміністративні матеріали за неналежне виконання обов'язків щодо виховання дітей.

За словами в.о. міського голови останнім часом, особливо під час літніх канікулів, побільшало випадків вандалізму та інших правопорушень за участю дітей.

Так, лише минулого вікенду було зафіксовано пошкодження на кладовищі кількох пам'ятниках та на набережній.

Окрім цього, один із підлітків незаконно проник на вежу мобільного зв'язку Kyivstar на вулиці Соборній.

Обставини інциденту з'ясовують правоохоронці.