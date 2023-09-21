ВОЙНА В Украине фото Удар по командному пункту оккупантов в Крыму 20 сентября: спутник показал последствия

2023-09-21 16:48

 

СМИ обнародовали первые спутниковые снимки последствий удара по командному пункту российского Черноморского флота возле поселка Верхнесадовое в оккупированном Крыму 20 сентября.

Источник: "Схемы", "Радио Свобода"

Детали: На свежих спутниковых снимках Planet Labs за 21 сентября видно, что в результате взрывов 20 сентября на этой территории было повреждено по меньшей мере одно здание, часть которого была уничтожена.

Согласно карте военных объектов "Радио Свобода" там размещен 744-й Центр связи командования Черноморского флота оккупантов.

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