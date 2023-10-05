Политика Зеленский предупредил о риске заморозки войны

2023-10-05 22:15

К 2028 году Кремль сможет восстановить разбитый в текущей войне военный потенциал, предупредил президент.

Если мировое сообщество позволит сейчас путинской России адаптироваться, то к 2028 году Кремль восстановит свой военный потенциал, которого будет достаточно для нового нападения. Об этом сказал президент Владимир Зеленский на саммите Европейского политического сообщества в испанской Гранаде в четверг, 5 октября.

"Пока Россия рассматривает разные сценарии на ближайшие годы. Один из них особенно опасен. Если в этой агрессии против Украины будет какая-то пауза – любое замораживание ситуации, будет новый критический момент", – заявил президент.



По его словам, таким "критическим моментом" станет 2028 год.



"Если России дать адаптироваться сейчас, к 2028 году Кремль сможет восстановить разбитый нами военный потенциал, и у России будет достаточно сил напасть на находящиеся в фокусе российской экспансии страны. Кроме Украины, это точно страны Балтии и точно те страны, на территории которых есть российские контингенты. Это четкая информация от нашей разведки. Мы сигнализируем вам об этом", – сказал он.



Зеленский отметил, что "Россия ищет возможности заморозить ситуацию и адаптироваться, делает выводы из своих ошибок и готовится идти дальше".



"Самый опасный враг тот, сделавший выводы и подготовившийся к следующему удару на основе этих выводов. Москва четко очерчивает свою амбицию - захватить больше имперского пространства себе и не позволить Европе быть пространством свободных наций и демократий, сломать европейское единство. И война является базовым инструментом России", – резюмировал президент.



Напомним, в последнее время появилось больше информации о том, что война на Украине может затянуться. А по данным СМИ, Запад уже готовит Украину к весеннему наступлению в 2024 году.