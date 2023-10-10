ВОЙНА В Украине Со временно оккупированных территорий удалось вернуть еще девять украинских детей

2023-10-10 11:33

Украине удалось вернуть еще девять украинских детей, находившихся на временно оккупированных территориях. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram.

"У меня хорошая новость. В Украину удалось вернуть детей, которые находились на временно оккупированных территориях... Теперь в комфортных условиях и психологической безопасности будут жить пятеро девочек и четверо мальчиков. Возраст детей - от 5 до 14 лет", - написал он.

Достичь этого удалось организации Save Ukraine при поддержке Офиса Уполномоченного Верховной Рады по правам человека и Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

По словам Прокудина, всего с начала 2023 года удалось вернуть на подконтрольную Украине территорию 121 ребенка из Херсона.

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