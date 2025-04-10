ВОЙНА В Украине С временно оккупированных территорий удалось вернуть еще шестерых украинских детей

2025-04-10 12:30

В рамках инициативы Bring Kids Back UA удалось вернуть еще шестерых украинских детей с временно оккупированных территорий. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Как отметил руководитель ОП, среди них - 16-летний парень, чей отец погиб после жестоких пыток со стороны российских военных.

Еще две сестры находились под угрозой изъятия из семьи: в школе их готовили к службе в армии РФ, а оккупанты угрожали забрать их у бабушки и передать в российскую приемную семью.

Другая девушка постоянно подвергалась домогательствам со стороны российских солдат, которые врывались в ее дом с обысками и угрожали оружием.

В настоящее время все дети находятся в безопасности, со своими родными, на подконтрольной Украине территории.

Ермак выразил благодарность команде Save Ukraine за содействие в организации спасательной миссии и преданность борьбе за украинских детей.

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Враг фактически начал новое наступление на Сумскую и Харьковскую области, - Сырский 2025-04-09 16:41